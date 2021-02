Brescia e altri comuni della bergamasca in zona arancione rafforzata. Scuole chiuse e nuovo piano vaccini. Bertolaso: “Ci troviamo di fronte alla terza ondata” (Di martedì 23 febbraio 2021) Chiusura delle Scuole elementari, dell’infanzia e dei nidi. Divieto di recarsi presso le seconde case, utilizzo dello smart working obbligatorio nei casi in cui è possibile. Oltre a obbligo a indossare mascherine chirurgiche sui mezzi pubblici e chiusura delle attività universitarie in presenza. E una nuova rimodulazione del programma di vaccinazioni mantenendo quelle per gli ‘over 80’ e per le categorie inserite nella ‘Fase 1 bis’. E uso della strategia vaccinale come strumento di contenimento della diffusione concentrandosi sui comuni più critici. Sono queste le nuove misure di contenimento del virus previste dall’ordinanza che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, emanerà oggi per tutta la provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Chiusura delleelementari, dell’infanzia e dei nidi. Divieto di recarsi presso le seconde case, utilizzo dello smart working obbligatorio nei casi in cui è possibile. Oltre a obbligo a indossare mascherine chirurgiche sui mezzi pubblici e chiusura delle attività universitarie in presenza. E una nuova rimodulazione del programma di vaccinazioni mantenendo quelle per gli ‘over 80’ e per le categorie inserite nella ‘Fase 1 bis’. E usostrategia vaccinale come strumento di contenimentodiffusione concentrandosi suipiù critici. Sono queste le nuove misure di contenimento del virus previste dall’ordinanza che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, emanerà oggi per tutta la provincia die neidi Viadanica, Predore, Adrara San Martino, ...

