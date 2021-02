Borse 23 febbraio, mercati Ue contrastati. Istat: “Da Recovery Fund impatto del 2,3 per cento sul Pil nel 2025” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Borse 23 febbraio, mercati contrastati in Europa. Lo spread in leggero rialzo. MILANO – Borse 23 febbraio. E’ stata una nuova giornata contrastata per i mercati del Vecchio Continente. A pesare continua ad essere la pandemia e il rischio di una ripresa più lenta per le restrizioni. Ripartenza più forte che potrebbe arrivare dal Recovery Plan. “Nel 2025 il Pil registrerebbe una crescita di 2,3 punti rispetto allo scenario base. Un aumento che sarebbe associato ad un miglioramento dell’occupazione pari a circa 275mila occupati ed una riduzione del tasso di disoccupazione di 0,7 punti percentuali“, si legge in un report dell’Istat riportato da La Repubblica. Borse 23 febbraio, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)23in Europa. Lo spread in leggero rialzo. MILANO –23. E’ stata una nuova giornata contrastata per idel Vecchio Continente. A pesare continua ad essere la pandemia e il rischio di una ripresa più lenta per le restrizioni. Ripartenza più forte che potrebbe arrivare dalPlan. “Nelil Pil registrerebbe una crescita di 2,3 punti rispetto allo scenario base. Un aumento che sarebbe associato ad un miglioramento dell’occupazione pari a circa 275mila occupati ed una riduzione del tasso di disoccupazione di 0,7 punti percentuali“, si legge in un report dell’riportato da La Repubblica.23, ...

news_mondo_h24 : Borse 23 febbraio, mercati Ue contrastati. Istat: “Da Recovery Fund impatto del 2,3 per cento sul Pil nel 2025” - infoiteconomia : Borse 22 febbraio | Piazza Affari in rosso Lagarda assicura | “Continueremo a proteggere l'economia” - infoiteconomia : Borse 22 febbraio, Piazza Affari in rosso. Lagarda assicura: 'Continueremo a proteggere l'economia' - InvestoPro_ita : ??AGGIORNAMENTO #MERCATI 23 febbraio?? #Milano va in rosso, Borse Europee contrastate ?Un minuto dedicato alla chiusu… - BollettinoIl : ??Buongiorno! Informati in meno di due minuti: ascolta IL PUNTO SUI MERCATI di @bennyprocopio #mercati #borse… -