Bonus vacanze 2021 | c’è la proroga fino al 31 12 | tutti i requisiti e le regole per ottenerlo

Il Bonus vacanze 2021 verrà prorogato per altri 6 mesi: è questa l'ultima novità contenuta nel testo di conversione in legge del Decreto Milleproroghe; la scadenza ultima per poter richiedere il voucher è stata infatti posticipata al prossimo 31 dicembre 2021. Bonus vacanze: c'è la proroga al prossimo 31 dicembre 2021 Ancora una proroga alla luce di uno slittamento che già era stato previsto al prossimo 30 giugno 2021, come da ultimo Decreto Ristori. Per volontà del governo arriva però ora un'ulteriore proroga volta a dare la possibilità, a chiunque non ne abbia già usufruito, di poter ottenere ancora l'agevolazione.

