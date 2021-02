Bondeno | la storia di Rossella Placani trovata morta in casa | fermato il compagno

(Di martedì 23 febbraio 2021) Due donne uccise in meno di 24 ore, ancora due donne morte per mano di persone che avrebbero dovuto proteggerle e amarle. L’ennesimadi violenza contro le donne arriva dalla provincia di Ferrara, siamo a. Laè quella di, una donna di 50 anni che è stataieri mattina nella sua. Poche ore fa le forze dell’ordine si sono mosse contro ildella donna. Il convivente diè statonella notte. Si chiama Doriano Saveri, ha 50 anni ed è di Bologna. Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro nel Comando provinciale dei Carabinieri. Era stato proprio Saveri a dare l’allarme, dicendo di aver ...

Per l' omicidio di Rossella Placani , 50enne trovata morta ieri mattina a, in provincia di Ferrara, è stato fermato nella notte il compagno della donna, Doriano ... l'inizio dellad'...Poi, due anni fa, l'inizio dellad'amore con Doriano Saveri , con cui conviveva da oltre un ... ai piedi dell'argine e accanto alla chiesa di San Giovanni, prendendo la residenza a. ...Due donne uccise in meno di 24 ore, ancora due donne morte per mano di persone che avrebbero dovuto proteggerle e amarle. L'ennesima storia di violenza contro le donne arriva dalla provincia di Ferrar ...Poi, due anni fa, l'inizio della storia d'amore con Doriano Saveri ... Nella caserma di Bondeno sono stati ascoltati, oltre al compagno, i figli e le sorelle della vittima Sulla porta di ...