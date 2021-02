Bonaccini la pensa come Salvini sulle riaperture | “Ragionevoli laddove le cose vanno meglio”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Per una volta, anche abbastanza inaspettatamente, la rima trasi rivela appropriata, con il presidente della Conferenza delle Regioni che ha dato ragione al leghista in merito alla necessità di procedere con delle chiusure mirate nel Paese, a scapito del lockdown geenralizzato. “”: Perché ha definito “ragionevole” la proposta di Matteodi riaprire i ristoranti anche la sera, “non ci siano troppi rischi di contagio” pic.twitter.com/kSqZ90shNV — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) February 23, 2021 “La cosa che ha dettosui ristoranti aperti anche la seraci sono territori che non abbiano troppi rischi di contagio, magari con restrizioni ancora più robuste di oggi, è ragionevole“. Lo ha ...

...della Salute Roberto Speranza rispetto al Conte bis è indice del fatto che il premier nonad ... Nuovo Dpcm, Fontana esperano in possibili aperture Sulla stessa lunghezza d'onda anche ...Un affronto: 'Cosa, di potersi scegliere lei anche i nostri? È una segreteria politica, mica ...accenno di quel congresso nazionale per scalzare Zingaretti a cui l'area ex renziana pro...Matteo Salvini va da Mario Draghi per chiedere riaperture. In primis quelle dei ristoranti la sera. E con lui sono d’accordo anche il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e il governat ...Il ministro delle Politiche agricole: «Attraverso il Cts, stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza». Il leader leghista ribadisce la sua idea di apertura, l'esponen ...