Bologna, Medel contattato dal Boca Juniors: Sabatini lo blinda (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Boca Juniors Juan Riquelme avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina ma il Bologna blinda il suo giocatore Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il vice presidente del Boca Juniors Juan Riquelme avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina. Il centrocampista cileno vorrebbe chiudere la sua carriera in Sudamerica ma il Bologna, per voce del suo direttore tecnico Walter Sabatini, è convinto che il giocatore resterà in rossoblù anche nella prossima stagione per via dell’accordo valido sino al 30 giugno 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) IlJuan Riquelme avrebbeGaryper convincerlo a trasferirsi in Argentina ma ilil suo giocatore Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il vice presidente delJuan Riquelme avrebbeGaryper convincerlo a trasferirsi in Argentina. Il centrocampista cileno vorrebbe chiudere la sua carriera in Sudamerica ma il, per voce del suo direttore tecnico Walter, è convinto che il giocatore resterà in rossoblù anche nella prossima stagione per via dell’accordo valido sino al 30 giugno 2022. Leggi su Calcionews24.com

Sassuolo Bologna, probabili formazioni - In difesa torna Ferrari, ancora in dubbio Chiriches QUI BOLOGNA - Mihajlovic non potrà ancora contare su Medel e Faragò. Torna Svanberg a centrocampo al rientro dalla squalifica e farà coppia con Schouten. In attacco ci sarà l'ex di turno Sansone con ...

Sabatini su Medel: “Siamo fiduciosi che rimanga. Per noi è un tassello importante” Medel non ha mai nascosto il desiderio di voler chiudere la carriera da quelle parti o in Cile, ma il suo ritorno potrebbe non essere così imminente perché a “La Tercera” è intervenuto Sabatini che si ...

