Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di martedì 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Bollettino aggiornato a martedì 23 febbraio dell’emergenza Coronavirus in Lombardia, con i nuovi dati relativi a morti, contagi, guariti e tamponi processati per la regione italiana più colpita dall’inizio della pandemia. oggi si registrano 2.480 nuovi contagi, 43 morti, 1.091 guariti, 22.540 tamponi molecolari, 408 (+17) ricoverati in terapia intensiva, 3.917 (+91) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilaggiornato a23dell’emergenza Coronavirus in, con i nuovi dati relativi ae tamponi processati per la regione italiana più colpita dall’inizio della pandemia.si registrano 2.480 nuovi, 43, 1.091, 22.540 tamponi molecolari, 408 (+17) ricoverati in terapia intensiva, 3.917 (+91) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

