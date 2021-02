Bollettino Covid Italia | 13 314 nuovi casi e 356 decessi

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 febbraio 2021 - "Siamo di fronte alla terza ondata" : Guido Bertolaso non usa mezzi termini in consiglio regionale lombardo parlando del caso Brescia, che piomba in zona arancione ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2021) Ecco l’aggiorname… - SkyTG24 : Covid Roma, sono 19 i positivi in una scuola di Fiumicino: 12 gli alunni. DIRETTA - immediatonet : ?? Bollettino #Covid Italia, in aumento le terapie intensive. I nuovi casi sono 13.314, i morti 356 ( 82) - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Covid: 13.314 nuovi casi e 356 morti, il tasso di positività giù al 4,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sono 13.314 i nuovi casinelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630) e su martedì scorso, quando erano 10. E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute.La situazione epidemiologica della regione alpina continua ad avere ottimi numeri per quanto riguarda l'ospedale Parini dove, daldi ieri (22 feb), i ricoverati infetti sono sette di ...Sono 2.047 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 162 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di martedì 23 febbraio. Il ...Sono 13.314 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 356 ...