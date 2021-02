Bollettino Coronavirus del 23 Febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) In data 23 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,47 (ieri +0,34%) con 2.832.162 contagiati totali, 2.347.866 dimissioni/guarigioni (+12.898) e 96.348 deceduti (+356); 387.948 infezioni in corso (+45). Ricoverati con sintomi +140 (18.295); terapie intensive +28 (2.146) con 197 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 303.850 tamponi totali (ieri 170.672) di cui 143.228 molecolari (ieri 84.185) e 160.622 test rapidi (ieri 86.487) con 89.156 casi testati (ieri 57.115); 13.314 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,38% (ieri 5,64% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,93% (ieri 16,86%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.480; Emilia Romagna 1.588; Campania 1.436; Veneto 1.062; Piemonte 1.023. In Lombardia curva +0,42% (ieri +0,25%) con 35.149 tamponi totali (ieri 17.871) di cui 22.540 molecolari (ieri 15.319) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,47 (ieri +0,34%) con 2.832.162 contagiati totali, 2.347.866 dimissioni/guarigioni (+12.898) e 96.348 deceduti (+356); 387.948 infezioni in corso (+45). Ricoverati con sintomi +140 (18.295); terapie intensive +28 (2.146) con 197 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 303.850 tamponi totali (ieri 170.672) di cui 143.228 molecolari (ieri 84.185) e 160.622 test rapidi (ieri 86.487) con 89.156 casi testati (ieri 57.115); 13.314 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,38% (ieri 5,64% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,93% (ieri 16,86%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.480; Emilia Romagna 1.588; Campania 1.436; Veneto 1.062; Piemonte 1.023. In Lombardia curva +0,42% (ieri +0,25%) con 35.149 tamponi totali (ieri 17.871) di cui 22.540 molecolari (ieri 15.319) e ...

