Bollate zona rossa | tutto il consiglio col sindaco per chiedere azioni concrete alla Regione

E' stata approvata all'unanimità la mozione presentata ieri sera nel consiglio comunale di Bollate, convocato appositamente d'urgenza, per chiedere azioni immediate di Regione Lombardia dopo l'istituzione della "zona rossa". Soddisfazione sull'esito della votazione è stata espressa dal sindaco Francesco Vassallo, protagonista qualche giorno prima di un duro sfogo contro Regione Lombardia alla notizia delle vaccinazioni

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - jabbaTM : RT @CaremiLuca: @jabbaTM @E_Sylveon Resta consentito il transito su Bollate qualora necessario a raggiungere territori non soggetti a restr… - mar_ca_78 : Grazie presidente che è riuscito a tenerci per almeno un’altra settimana in zona gialla così possiamo andare ad ubr… -