Blue Beetle | Angel Manuel Soto regista del nuovo film della DC

Blue Beetle, il nuovo film DC, sarà diretto da Angel Manuel Soto che si occuperà quindi del progetto che introdurrà il primo supereroe di origini latino-americane. Il film entrerà in lavorazione questo autunno in vista di un'uscita non ancora rivelata.