Bitcoin | ancora sulle montagne russe | da 54 a 45 mila dollari poi risale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Ilconferma la sua estrema volatilità e meno di 48 ore dopo avere toccato il massimo storico (per ora) quasi a 58.500perde quasi il 20 per cento, toccando in mattinata quota 45, da un massimo intraday di 54. Al momento la criptovaluta recupera leggermente intorno ai 47500ma sempre con un pesante -12% rispetto all’apertura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In discesa anche Wall Street, le rassicurazioni di Powell sulla politica monetaria non bastano. Occhi puntati sull'inflazione. Materie prime sotto i riflettori con il mercato che punta sulla ripresa ...Nonostante valgaquattro volte di più rispetto ad un anno fa, la più importante criptovaluta ... Ieri Yellen ha descritto ilcome un " asset altamente speculativo " e a cui "la gente deve ...Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Il Bitcoin conferma la sua estrema volatilità e meno di 48 ore dopo avere toccato il massimo storico (per ora) quasi a 58.500 dollari perde quasi il 20 per cento, toccand ...(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - Elon Musk, Bill Gates e Janet Yellen affondano il Bitcoin. La criptovaluta, sprofondata sotto i 50.000 dollari, risente della gelata arrivata da Musk, uno dei suoi più ...