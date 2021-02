Bitcoin | adesso è allarme ambientale | “Consumano energia quanto l’intera Argentina”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 23 febbraio 2021) I, la criptovaluta più polare tra quelle sul mercato che ormai dall’inizio dell’anno sfonda periodicamente il proprio record precedente, continuano a far discutere. E mentre sembra essere in atto una corsa senza precedenti da parte dei cittadini di tutto il mondo, spunta fuori un problema che fin qui nessuno sembrava aver considerato: l’impatto. Come stanno in relazione queste due cose? Lo spiega Massimiliano Jattoni Dall’Asén sul Corriere: “Ilè una moneta affamata di, non ne è mai sazia, al punto che l’anno scorso ha consumato l’equivalente energetico del. La criptomoneta è una gigantesca fabbrica aperta 24 ore su 24 di emissioni di CO2”. Cosa significa?Persino il numero uno del Tesoro Usa, Janet Yellen, ha bocciato la ...