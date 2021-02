“Bianco attacca nero”: YouTube blocca per razzismo il canale degli scacchi (Di martedì 23 febbraio 2021) YouTube ha bloccato un canale dedicato al mondo degli scacchi per presunti contenuti razzisti. “Il Bianco attacca il nero”, riferito al gioco di strategia, è stato scambiato dall’intelligenza artificiale per un’espressione discriminatoria. È accaduto al giocatore croato Antonio Radic, conosciuto con lo pseudonimo online Agadmator, proprietario del canale di scacchi YouTube più famoso al mondo, con oltre 1 milione di iscritti. Il blocco è durato solo 24 ore e secondo uno studio riportato dall’Independent, i riferimenti al Bianco e al nero dei video potrebbero aver confuso gli algoritmi di intelligenza artificiale ‘addestrati’ per rilevare il razzismo e ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021)hato undedicato al mondoper presunti contenuti razzisti. “Ilil”, riferito al gioco di strategia, è stato scambiato dall’intelligenza artificiale per un’espressione discriminatoria. È accaduto al giocatore croato Antonio Radic, conosciuto con lo pseudonimo online Agadmator, proprietario deldipiù famoso al mondo, con oltre 1 milione di iscritti. Il blocco è durato solo 24 ore e secondo uno studio riportato dall’Independent, i riferimenti ale aldei video potrebbero aver confuso gli algoritmi di intelligenza artificiale ‘addestrati’ per rilevare ile ...

Corriere : «Il bianco attacca il nero», YouTube blocca il canale di scacchi per contenuti razzisti - Fontana3Lorenzo : INCREDIBILE? L'ossessione dei social per creare una 'neo - lingua' che sia politicamente corretta, censura tutto, a… - HuffPostItalia : 'Il bianco attacca il nero': canale video di scacchi bloccato per razzismo - paola124291 : RT @claudio_2022: Gli scacchi “razzisti” e la censura YouTube. Quando l’idiozia correct diventa comica. La frase incriminata. 'Il bianco a… - zuccaricca : @a42nno Siamo alla pazzia..hanno addirittura chiuso un canale YouTube di scacchi perché nella partita viene detto..… -