Berlusconi | ' Ibra al Festival? Dovrà riposare | altrimenti non si spiega'

(Di martedì 23 febbraio 2021) Quando c'è da parlare di Milan, Silvionon si tira mai indietro. Nemmeno se si tratta di argomenti "spinosi", come la presenza di Zlatanhimovic aldi Sanremo. "Non posso ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Ibra

Quando c'è da parlare di Milan, Silvionon si tira mai indietro. Nemmeno se si tratta di argomenti "spinosi", come la presenza ... Evidentementeaveva bisogno di riposare, perché senza ...Da milannews.comibrahimovicAL FESTIVAL - 'Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa ...Il commento dell'ex patron rossonero Silvio Berlusconi sulla questione che sta facendo discutere l'ambiente Milan.Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti allo stadio Brianteo, Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza, ha commentato così la partecipazione a Sanremo ...