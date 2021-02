Beretta Opal | “Licenze armi troppo facili | dubbi su attività sportive”

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Chi ha una licenza sportiva non è obbligato a praticare attività sportive e, proprio per questo, più della metà di coloro che detengono questa licenza non è iscritto ad alcuna Federazione: prende questa licenza solo per potere avere armi in casa”. A parlare e Giorgio Beretta, analista di Opal e della Rete italiana pace e disarmo, organismo di coordinamento di diverse realtà italiane impegnate sui temi del disarmo e del controllo di armamenti e spese militari, intervistato dall’agenzia Dire. OTTENERE UNA LICENZA È TROPPO FACILE