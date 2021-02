Beppe Signori è stato assolto 10 anni dopo essere stato arrestato ingiustamente

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 febbraio 2021)con formula piena dal Tribunale di Piacenza: non aveva truccato alcuna partita. «È una grande vittoria,una battaglia di dieci», esulta l’avvocato Patrizia Brandi, che ha difesonel processo. La sentenza definitiva è arrivata questa mattina ed è un’assoluzione piena, articolo 530, comma 1, del Codice Penale: «Ci tengo a precisare che a Piacenzaperché il fatto non sussiste: a volteuna sentenza del genere sul piatto della bilancia, dal lato dell’accusa, resta qualcosa che però magari non era sufficiente a condannare. Stavolta non c’era niente, zero», spiega ...