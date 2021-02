Beautiful | Jacqueline MacInnes Wood ha partorito | secondo figlio per l’attrice di Steffy

zazoomblog : Anticipazioni americane Beautiful intervista infuocata a Jacqueline MacInnes Wood - #Anticipazioni #americane… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Jacqueline

Gossip e TV

L'interprete di uno dei personaggi di casa Forrester della celebre soap opera ha dato alla luce il suo secondogenito: l'annuncio su ...Ebbene, parliamo proprio di lei, diWood , attrice famosa per il ruolo di Steffy Forrester nella soap operaaveva rivelato di essere in dolce attesa ad ottobre 2020,...L'interprete di uno dei personaggi di casa Forrester della celebre soap opera ha dato alla luce il suo secondogenito: l'annuncio su Instagram ...L'amatissima attrice della famosa soap opera è diventata mamma per la seconda volta: l'ha appena annunciato con un post social.