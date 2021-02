Beatrice Venezi chi è la direttrice d’orchestra co-conduttrice di Amadeus a Sanremo 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il Festival dipartirà tra pochissimi giorni e la curiosità sulle serate e i protagonisti cresce sempre di più.ha scelto delle donne come co-conduttrici per le cinque serate al Teatro Ariston e tra queste troveremo. Vi ricordiamo cheprenderà il via il 2 marzo ma cresce ormai la febbre da Festival e si va a caccia di anticipazioni e news su questa edizione che, nel bene e nel male, passerà alla storia. Chi è, una delle donne che sarà protagonista sul palco dell’edizione 71 del Festival?è nota per essere unache si è esibita nei grandi teatri di tutto il mondo. Per lei ...