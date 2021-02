Basta fast fashion | ma il vintage è inclusivo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Da quasi un anno ho smesso di comprarecon i grandi marchi della distribuzione della moda che inquinano e che sottopagano i propri dipendenti oltre ad usare materie prime scadenti.con il sogno impossibile dello chic a 9.99. Stop al basic che dura un pomeriggio o all’eccentrico finto sfrontato che alla prima festa indossiamo in sei. Tra mercatini, catene di negozi, marchi sostenibili, brand che usano lana e cachemire rigenerati e app di vendita capi di seconda mano on line, me la cavo bene. (A parte le calze: ancora non ho trovato negozi alternativi alla grande distribuzione che vendano collant). Certo c’è stato il lockdown che ci ha trasformato in esseri per il cinquanta per cento del nostro tempo vestiti da pilates, c’è stato un brusco contenimento emotivo di ...