Basket femminile: Coppa Italia 2021 a Bologna. Ufficiali le date del secondo trofeo stagionale

E' stata ufficializzata poco fa dalla LegaBasket femminile la sede dell'edizione 2021 della Coppa Italia. Sarà la Segafredo Arena di Bologna, sede abituale degli incontri casalinghi della Virtus, a dare ospitalità alle otto formazioni che sono riuscite ad approdare alla manifestazione. Per la seconda volta la città emiliana darà il nome alla vincitrice del secondo trofeo nazionale; la prima si ebbe proprio nell'edizione inaugurale, datata 1969 e vinta dall'allora Standa Milano, che quattro anni più tardi avrebbe vinto il suo primo e unico titolo tricolore. Si giocherà su quattro giorni, ma non consecutivi: i quarti avranno luogo il 4 e 5 marzo, le semifinali il 7, la finale l'8. Motivazione: il 6 la Segafredo Arena è occupata dal ...

