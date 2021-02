Barack Obama si lancia nel mondo dei podcast con Bruce Springsteen

ilpost : Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme - RadioSubasio : Bruce Springsteen affianca Barack Obama al debutto nei podcast - VincenzoIanno16 : Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme - cesaridan : @federicacaladea Due persone speciali. Hai visto l'intervista/chiacchierata di David Letterman con Barack Obama su… - elena_paglia : Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama

La figlia die Michelle è entrata nella 'writers' room' di Hive, la nuova serie tv firmata Donald Glover, come ...Dopo Michelle anchesi lancia ufficialmente nel mondo del podcast. L'ex presidente degli Stati Uniti sarà infatti co - presentatore con Bruce Springsteen della serie di Spotify 'Renegades: Born in the Usa'. ...Dopo il libro, Barack Obama si lancia nel mondo dei podcast: il primo è con Bruce Springsteen. Di recente è stato protagonista di una puntata di “Che tempo che fa” dove Fabi ...Inedita coppia per un podcast in otto parti in programma su Spotify. Sono Bruce Springsteen e Barack Obama, protagonisti di "Renegades: Born in the USA". Un racconto tratto da una lunga conversazione ...