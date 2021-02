Banca Carige, perdita di 185 milioni nel 2020. Obiettivi posticipati (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Carige ha chiuso il 2020 con una perdita netta di di euro, superiore rispetto alle previsioni del Piano Strategico elaborate nel luglio 2019 dai commissari straordinari, che per l’intero 2020 delineavano una perdita di 78 milioni. Nel febbraio 2020 si sono chiusi i tredici mesi di amministrazione straordinaria e si è tornati a una gestione ordinaria dell’istituto ligure. A causa delle ripercussioni della pandemia, Carige ritiene di poter raggiungere nel 2021, con differimento temporale di un anno, il risultato netto atteso per il 2020 (-80 milioni di euro), il target di break-even ante imposte nel 2022 e l’utile netto a partire dal 2023. Nell’ultimo trimestre del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso ilcon unanetta di di euro, superiore rispetto alle previsioni del Piano Strategico elaborate nel luglio 2019 dai commissari straordinari, che per l’interodelineavano unadi 78. Nel febbraiosi sono chiusi i tredici mesi di amministrazione straordinaria e si è tornati a una gestione ordinaria dell’istituto ligure. A causa delle ripercussioni della pandemia,ritiene di poter raggiungere nel 2021, con differimento temporale di un anno, il risultato netto atteso per il(-80di euro), il target di break-even ante imposte nel 2022 e l’utile netto a partire dal 2023. Nell’ultimo trimestre del ...

iside50 : Banca Carige, guai in vista per Fiorentino? - _DAGOSPIA_ : PAOLO FIORENTINO, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI BANCA CARIGE, È INDAGATO PER AGGIOTTAGGIO - Miti_Vigliero : RT @LiguriaNotizie: Boccuzzi è il presidente di Banca Carige, Ravà vicepresidente - LiguriaNotizie : Boccuzzi è il presidente di Banca Carige, Ravà vicepresidente - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’ex amministratore delegato di Banca #Carige, Paolo Fiorentino, è indagato per aggiotaggio dalla procura di Milano in re… -