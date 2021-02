Bacchette | ventaglio e colori | approfondiamo alcuni aspetti della cultura cinese

Leggi su bufale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Solo pronunciando la parola “Cina” una miriade di immagini invade la nostra mente. Stereotipi più o meno aggressivi si insinuano dentro di noi e spesso la nostra mente filtra le informazioni sulla base di ciò. E se invece di partire in quarta iniziassimo dalle origini di quelle che sono le nostre idee, dalle vere radici di ciò che affermiamo con certezza di sapere? LeSi tratterà di un lungo viaggio, ma iniziarlo insieme potrebbe regalarvi scenari inaspettati e sradicare tutte quelle verità che avete sempre preso come oro colato. Cominciamo perciò come primo punto dal magico strumento simbolo del mondo asiatico in generale e, nello specifico,Cina: le(?? kuài zi)! Questo utensile non è come molti pensano usato per comodità o rifiuto verso le posate di uso occidentale, bensì cela ragioni ben più antiche. Ci ...