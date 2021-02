“Avere il Covid è stato un incubo: la mia rinascita” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Avere il Covid è stato un incubo: ora il peggio è alle spalle ed è come se fossi rinato”. Così Enrico Cortis, maltese d’origine e bergamasco d’adozione, 72 anni compiuti a novembre, racconta i difficili momenti che ha vissuto da quando ha contratto il Coronavirus fino a quando è riuscito a guarire. Ha scritto la sua testimonianza nel libro “Nuovo Coronavirus. Scusate se parlo di me…”, fresco di pubblicazione e reperibile su Amazon come eBook – formato Kindle; chi non lo trovasse nelle librerie indipendenti, invece, può scrivere al sito www.nuovocoronavirus.info: lo abbiamo intervistato per saperne di più. Come mai ha deciso di scrivere questo libro? Da un lato perchè tutto quello che ho vissuto è stato un incubo, rappresentava un peso che sentivo dentro di me e mi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) “ilun: ora il peggio è alle spalle ed è come se fossi rinato”. Così Enrico Cortis, maltese d’origine e bergamasco d’adozione, 72 anni compiuti a novembre, racconta i difficili momenti che ha vissuto da quando ha contratto il Coronavirus fino a quando è riuscito a guarire. Ha scritto la sua testimonianza nel libro “Nuovo Coronavirus. Scusate se parlo di me…”, fresco di pubblicazione e reperibile su Amazon come eBook – formato Kindle; chi non lo trovasse nelle librerie indipendenti, invece, può scrivere al sito www.nuovocoronavirus.info: lo abbiamo interviper saperne di più. Come mai ha deciso di scrivere questo libro? Da un lato perchè tutto quello che ho vissuto èun, rappresentava un peso che sentivo dentro di me e mi ...

