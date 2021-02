Auto | consegnata la prima Peugeot E-208 alla Guardia di Finanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Pattugliare il territorio nel rispetto dell’ambiente, si può. Il segnale forte nella direzione di una vera transizione energetica, per una mobilità 100% green, è stato lanciato oggi a Roma da Peugeot e Guardia di Finanza. È stato consegnato questa mattina nella sede del Comando generale delle Fiamme gialle il primo esemplare di quella che sarà la nuova flotta di Peugeot e-208 dotate di motorizzazione 100% elettrica, allestite con livrea d’ordinanza e dotazioni specifiche per la Gdf. La cerimonia è avvenuta alla presenza delle più alte cariche istituzionali del corpo e di Peugeot Italia.

La flotta di auto della Guardia di finanza si amplia. Dopo l'innesto delle Fiat 500X e Jeep Renegade in livrea ... La e-208 consegnata alla Guardia di Finanza è stata allestita per le attività di ... L'abitacolo è allestito con dispositivi progettati per rendere l'auto funzionale al servizio. Esternamente in parallelo alla livrea istituzionale ad alta rifrangenza, sono previsti lampeggianti e ... TERAMO – Consegnati alla ditta vincitrice dell'appalto – la Procacci & C. srl di Penna Sant'Andrea – i lavori per la sistemazione di una rete stradale alternativa nella frazione di Ponzano, a Civitell ...