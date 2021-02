Australia | raggiunto compromesso su legge | Facebook ripristina news

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) –ripristinerà le pagine diindopo che il governo di Canberra ha offerto di modificare la proposta divolta a costringere i giganti della tecnologia a pagare i media per la ripresa delle loro notizie. Ad annunciarlo è stato il ministro del Tesorono Josh Frydenberg.la scorsa settimana aveva bloccato tutti i contenutie anche vari account di dipartimenti di emergenza statali e governativini, in attesa di un, poi arrivato, nel weekend, tra Frydenberg e il numero uno diMark Zuckerberg.

