(Di martedì 23 febbraio 2021) L'ha aggiornato le versioni ibride-in della Q5 (anche), della A6 e della A7. I modelli elettrificati abbandonano lada 14,1 kWh in favore di un accumulatore agli ioni di litio da 17,9 kWh, ma la Casa dei quattro anelli ha anche reso disponibile una variante Phev della A6 Avant: la 50 TFSI e quattro, i cui prezzi non sono ancora stati comunicati.modalità di guida. Secondo il costruttore, lagarantisce una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica, che nel caso della A6 berlina arriva a 73 km misurati nel ciclo Wltp, mentre il caricatore di bordo supporta la ricarica fino a 7,4 kW. Grazie a questo aggiornamento, inoltre, le cinque vetture vantano unamodalità ...

L'ha aggiornato le versioni ibride plug - in della Q5 (anche Sportback ), della A6 e della A7 ...modalità di guida. Secondo il costruttore, labatteria garantisce una maggiore ...È una forma di mobilità che concilia la volontà di guidare un'autosenza affrontare l'onere ... come Alfa Romeo,, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Jeep, Land - Rover, Mini, Peugeot, Volkswagen, ...L'aggiornamento tecnico promette di aumentare l'autonomia in elettrico. La Casa dei quattro anelli ha anche presentato anche la A6 Avant Phev ...