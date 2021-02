Attentato in Congo, chi c’è dietro? L’ipotesi sulle forze per la liberazione del Ruanda (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il Carabiniere Vittorio Iacovacci sono morti in seguito ad un Attentato a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l’assalto alla vettura su cui viaggiava il diplomatico e la sua scorta, Luca e Vittorio sono stati portati in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono morti poco dopo il ricovero. L’autista dell’auto, invece, è morto sul colpo. Ma chi c’è dietro questo attentano? Il governo Congolese ne è sicuro: i responsabili dell’assalto armato in cui sono morti l’ambasciatore italiano, il Carabiniere e il loro autista locale sono i ribelli Hutu delle forze democratiche di liberazione del Ruanda. Leggi anche –> Congo, uccisi in un attacco l’ambasciatore italiano e un ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il Carabiniere Vittorio Iacovacci sono morti in seguito ad una Goma, nella Repubblica Democratica del. Dopo l’assalto alla vettura su cui viaggiava il diplomatico e la sua scorta, Luca e Vittorio sono stati portati in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono morti poco dopo il ricovero. L’autista dell’auto, invece, è morto sul colpo. Ma chi c’èquesto attentano? Il governolese ne è sicuro: i responsabili dell’assalto armato in cui sono morti l’ambasciatore italiano, il Carabiniere e il loro autista locale sono i ribelli Hutu delledemocratiche didel. Leggi anche –>, uccisi in un attacco l’ambasciatore italiano e un ...

