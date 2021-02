Attacco in Congo, il cooperante italiano sopravvissuto «sta bene». Giallo sull’agguato: i ribelli negano ogni responsabilità (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte dell’ambasciatore, Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci, uccisi ieri, 22 febbraio, in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo nel quale ha perso la vita anche e l’autista Mustapha Milambo. Secondo un comunicato della presidenza Congolese i due italiani sono stati uccisi dai rapitori che hanno sparato a bruciapelo. Sei assalitori muniti di cinque kalashnikov e di un machete. Il terzo italiano coinvolto è rimasto illeso L’italiano che ieri viaggiava assieme all’ambasciatore e al carabiniere sta bene. Si chiama Rocco Leone ed è il vice direttore del Programma alimentare mondiale (Pam) del World Food Program nel Paese africano. Sua moglie ha potuto parlare al telefono con il marito, che l’avrebbe rassicurata sulle sue condizioni e le ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte dell’ambasciatore, Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci, uccisi ieri, 22 febbraio, in un attentato nella Repubblica Democratica delnel quale ha perso la vita anche e l’autista Mustapha Milambo. Secondo un comunicato della presidenzalese i due italiani sono stati uccisi dai rapitori che hanno sparato a bruciapelo. Sei assalitori muniti di cinque kalashnikov e di un machete. Il terzocoinvolto è rimasto illeso L’che ieri viaggiava assieme all’ambasciatore e al carabiniere sta. Si chiama Rocco Leone ed è il vice direttore del Programma alimentare mondiale (Pam) del World Food Program nel Paese africano. Sua moglie ha potuto parlare al telefono con il marito, che l’avrebbe rassicurata sulle sue condizioni e le ...

