ATP Singapore 2021 | debutto vincente per Radu Albot Avanti anche Uchiyama | Hanfmann e Celikbilek

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si sono conclusi da poco altri quattro incontri di primo turno del torneo ATP 250 di, che domani mattina vedrà esordire l’unico italiano presente in tabellone, Roberto Marcora, che dovrà vedersela con mister genio e sregolatezza di Lettonia, Ernests Gulbis. Per quel che concerne la giornata odierna, il nome principale a passare il turno è quello di: il moldavo fa fatica, ma riesce a eliminare il qualificato australiano John-Patrick Smith per 6-2 3-6 6-1. Per lui scontro interessante con il tedesco Yannick, vittorioso sull’altro aussie James Duckworth per 6-2 6-4. In una simile zona di tabellone, il turco Altugsconfigge il giapponese, campione junior di Wimbledon 2019, Shintaro Mochizuki, il cui torneo, con wild card, dura 56 minuti e un 6-0 6-4. ...