ATP Montpellier 2021, i risultati del 23 febbraio. Gerasimov elimina Murray al primo turno. Bene Novak e Vesely

Si sono disputati oggi, 23 febbraio, sei match del primo turno dell'ATP di Montpellier 2021. eliminato al primo turno Andy Murray sconfitto dal bielorusso Egor Gerasimov. Il numero 83 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6(8) 6-1. Dopo un primo set molto combattuto, nel secondo il britannico ha ceduto di schianto. Molto Bene l'austriaco Dennis Novak che ha superato 7-6(5) 1-6 6-3 il francese Gilles Simon. Accede al secondo turno anche il tennista ceco Jiri Vesely che ha dominato il match, rifilando un doppio 6-1 allo svedese Mikael Ymer. Si aggiudica il derby transalpino Benjamin Bonzi che si è imposto 7-6(6) 6-2 contro Lucas ...

