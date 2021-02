Atletico Madrid-Chelsea | Tuchel | “Vittoria meritata Prestazione di disciplina”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Volevamo imporci nella metà campo avversaria, non perdere mai la concentrazione, non fare errori banali ed essere sempre predisposti alle ripartenze veloci per tutte le loro qualità. E’ stata unamoltota e abbiamo meritato la“. Con queste parole il tecnico del, Thomas, commenta lasull’nell’andata degli ottavi di finale di Champions sul neutro di Bucarest. “Questo è il frutto del duro lavoro, uno sforzo di squadra, la base per una grande– ha aggiunto l’allenatore tedesco dei blues -. Sapevamo che erano pronti a soffrire con otto persone in area. L’intenzione era di mantenere alta l’intensità. Questo è quello che abbiamo fatto molto bene. Non li abbiamo ...

SkySport : ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - iambolar : FT: Atletico Madrid 0-1 Chelsea Lazio 1-4 Bayern Munich #UCL - clikservernet : Atletico Madrid-Chelsea 0-1, a Bucarest decide una splendida rovesciata di Giroud - Noovyis : (Atletico Madrid-Chelsea 0-1, a Bucarest decide una splendida rovesciata di Giroud) Playhitmusic - - zazoomblog : Atletico Madrid-Chelsea 0-1 a Bucarest decide una splendida rovesciata di Giroud - #Atletico #Madrid-Chelsea… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

L'paga le scorie della Liga e cede il primo round europeo a un Chelsea propositivo e senza ...la mancanza di intensità e di ritmo già costate in campionato la parziale rimonta del Real. ...Il Chelsea si impone per 1 - 0 in casa dell', nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. La partita si è giocata in campo neutro a Bucarest, in Romania, a causa delle limitazioni imposte dal governo spagnolo per ...Nel Post Atletico Madrid-Chelsea gli allentori hanno parlato della garà appena conclusa. Volete sapere le loro parole? scopriamole.Tuttavia a ogni turno c’è sempre qualche partita che viene trasmessa in diretta in chiaro dai canali Mediaset. Dal canto suo la Lazio risponde con Immobile e Milinkovic che sta entrando in forma nella ...