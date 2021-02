Atletico Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di martedì 23 febbraio 2021) Insieme a Lazio-Bayern in campo nel martedì di Champions anche Atletico Madrid e Chelsea. La sfida si giocherà all ‘Arena nazionale di Bucarest, in Romania, perché fino al prossimo 2 marzo il Governo spagnolo non consente l’atterraggio in patria di voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Queste le formazioni ufficiali: Atletico Madrid(4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez. Chelsea (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Insieme a Lazio-Bayern in campo nel martedì di Champions anche. La sfida si giocherà all ‘Arena nazionale di Bucarest, in Romania, perché fino al prossimo 2 marzo il Governo spagnolo non consente l’atterraggio in patria di voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Queste le(4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez.(4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mediagol : #ChampionsLeague, Atletico Madrid-Chelsea: Simeone con Felix-Suarez, Tuchel con Giroud. Le formazioni ufficiali… - FBPredictions : ? #AtleticoMadrid vs #Chelsea ?? #ChampionsLeague ?? Wanda Metropolitano ?? Preview: - SkySport : Atletico Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AtleticoChelsea Alle 21:00 Su Sk… - RudyGaletti : #AtleticoMadrid-#Chelsea, le formazioni ufficiali: #Simeone si affida a #Suarez, Tuchel dà fiducia a Giroud.… - officialdrezz : @NandoPiscopo1 ?????? A parte gli scherzi, immagino che in quella lista a livello economico vada messo anche l'Atletico Madrid -