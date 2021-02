Atletico Madrid-Chelsea, Giroud eurogol: rovesciata regolare dopo giallo var (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Olivier Giroud si prende la scena al 70? di Atletico Madrid-Chelsea, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Sugli sviluppi di un campanile al limite dell’area, il centravanti francese si è messo in luce con una rovesciata che non ha lasciato scampo ad Oblak. Nulla da fare per il portiere degli spagnoli. Successivamente però l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Una posizione irregolare però inesistente visto che il passaggio che ha innescato l’ex Arsenal era di un avversario e non di un compagno di squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Oliviersi prende la scena al 70? di, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Sugli sviluppi di un campanile al limite dell’area, il centravanti francese si è messo in luce con unache non ha lasciato scampo ad Oblak. Nulla da fare per il portiere degli spagnoli. Successivamente però l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Una posizione irperò inesistente visto che il passaggio che ha innescato l’ex Arsenal era di un avversario e non di un compagno di squadra. SportFace.

