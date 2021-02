Atletico Madrid-Chelsea 0-1 | Giroud l’acrobata balla il Blues

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il Wanda Metropolitano cala il sipario, il primo round traparla inglese: una prodezza dirisolve il match Il solito Simeone non riesce a vincere sfruttando la forza della difesa,regala certezze a Tuchel. Il tedesco ha trovato il giusto equilibrio e con il rientro di Havertz può svoltare la stagione degli inglesi. La partita non ha regalato molte gioie e ha risolverla c’ha pensatocon una perla. La partita L’fa l’e concede totalmente il possesso agli avversari, valorizzando la forza della difesa e cercando ci colpire in contropiede. Ilnon crea molto e la ...

SkySport : ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - iambolar : FT: Atletico Madrid 0-1 Chelsea Lazio 1-4 Bayern Munich #UCL - MOCHAVIFAHREZHA : RT @SkySport: ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - news_bz : ?? MAGIA DI #GIROUD, IL #CHELSEA PASSA A #MADRID Una splendida rovesciata di #Giroud regala la vittoria al… - fasbej : ?? MAGIA DI #GIROUD, IL #CHELSEA PASSA A #MADRID Una splendida rovesciata di #Giroud regala la vittoria al… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

BUCAREST (ROMANIA) - Il Chelsea vince 1 - 0 in 'casa' dell'nell'andata degli ottavi di Champions League . La partita, giocata in campo neutro all'Arena Nazionale di Bucarest a causa delle restrizioni imposte dal governo spagnolo per chi ...- CHELSEA 0 - 1 68' Giroud (C)(4 - 4 - 2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso (84' Vitolo); Correa (82' Dembelé), Koke, Saul (82' Torreira), Lemar; Joao Felix (...Il Chelsea batte 1-0 l’Atletico Madrid nell’ottavo di andata di Champions League giocato “in casa” dai Colchoneros sul neutro di Bucarest, in Romania. Partita spigolosa, decisa da una spettacolare ...Questa sera erano in programma due grandi sfide per gli ottavi di finale d’andata della Champions League: Lazio–Bayern Monaco e Atletico Madrid–Chelsea. Troppo forti i bavaresi per la squadra di Inzag ...