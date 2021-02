Atalanta, Muriel: “Possiamo battere il Real Madrid se sfruttiamo le nostre caratteristiche” (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha presentato la sfida degli ottavi di Champions contro il Real Madrid: "Sto vivendo questo vivendo con molta allegria, -sottolinea il colombiano- giocare contro il Real Madrid è sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l'unico modo per fare grandi prestazioni. Col Siviglia abbiamo cinto 3-2 in casa facendo una grande partite e nel momento di grande forma. Se si dà tutto e si crede nelle proprie caratteristiche si può vincere contro chiunque. Giocando come sappiamo Possiamo competere ai massimi livelli".Potete sfruttare il momento del Real?"Sarebbe stato da pazzi non guardare le ultime partite. Dobbiamo stare attenti e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) L'attaccante dell'Luisha presentato la sfida degli ottavi di Champions contro il: "Sto vivendo questo vivendo con molta allegria, -sottolinea il colombiano- giocare contro ilè sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l'unico modo per fare grandi prestazioni. Col Siviglia abbiamo cinto 3-2 in casa facendo una grande partite e nel momento di grande forma. Se si dà tutto e si crede nelle propriesi può vincere contro chiunque. Giocando come sappiamocompetere ai massimi livelli".Potete sfruttare il momento del?"Sarebbe stato da pazzi non guardare le ultime partite. Dobbiamo stare attenti e ...

