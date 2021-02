Atalanta, i convocati di Gasperini per il Real Madrid (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Atalanta ha reso nota la lista dei convocati per la gara di domani al Gewiss Stadium contro il Real Madrid. Questa la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic Attaccanti: Lammers, Ilicic, Muriel, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ha reso nota la lista deiper la gara di domani al Gewiss Stadium contro il. Questa la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic Attaccanti: Lammers, Ilicic, Muriel, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

