Atalanta, Gasperini sulla sfida al Real: “Il più grande rammarico è la mancanza del pubblico” (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Gian Piero Gasperini carico e determinato quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti nelle Conferenze stampa di Atalanta-Real Madrid. Alla vigilia del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico orobico si è detto fiducioso ed ottimista in vista del doppio confronto, ma mette in guardia i suoi: “Dobbiamo arrivare a Madrid ancora in corsa”. Una sfida sulla carta proibitiva, ma che negli ultimi giorni è diventata possible a causa di tutte le defezioni tra gli spagnoli. L’ultima in ordine di tempo è quella di Karim Benzema: mister Zidane ha gli uomini contati per la trasferta di Bergamo. Al Gewiss Stadium il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 24 Febbraio. Conferenze stampa di Atalanta-Real ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Gian Pierocarico e determinato quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti nelle Conferenze stampa diMadrid. Alla vigilia del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico orobico si è detto fiducioso ed ottimista in vista del doppio confronto, ma mette in guardia i suoi: “Dobbiamo arrivare a Madrid ancora in corsa”. Unacarta proibitiva, ma che negli ultimi giorni è diventata possible a causa di tutte le defezioni tra gli spagnoli. L’ultima in ordine di tempo è quella di Karim Benzema: mister Zidane ha gli uomini contati per la trasferta di Bergamo. Al Gewiss Stadium il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 24 Febbraio. Conferenze stampa di...

Atalanta_BC : ???? A breve la conferenza stampa di Gian Piero #Gasperini e Luis #Muriel! ?? ?? Gasperini and @Luisfmuriel09’s press… - Atalanta_BC : ?? LIVE ?? ?? La conferenza stampa di Gian Piero #Gasperini e Luis #Muriel alla vigilia di #AtalantaReal ?? Gian Piero… - sportli26181512 : Atalanta-Real Madrid, tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League: Per la prima volta nella lor… - repubblica : Atalanta, Gasperini non si fida del Real 'incerottato': 'Restiamo in partita fino al ritorno': Il tecnico nerazzurr… - MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) - 'Il Real è la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più blasone, è un ev… -