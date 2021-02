Astrazeneca, il ministero “assolve” il vaccino: «Va bene fino a 65 anni». Bassetti: «Finalmente» (Di martedì 23 febbraio 2021) Contrordine medici e cittadini: il vaccino Astrazeneca può essere somministrato «nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili». Una circolare del ministero della Salute aggiorna le modalità di somministrazione del siero, «sulla base – è spiegato – di nuove evidenze scientifiche». Gli esperti hanno accolto la circolare con sollievo. «Finalmente», ha commentato Matteo Bassetti. «Meglio tardi che mai», ha detto Pier Luigi Lopalco. Il ministero: «Astrazeneca si può usare fino ai 65 anni» La circolare del ministero è firmata dal direttore generale Prevenzione, Gianni Rezza. Vi si legge che le indicazioni sull’utilizzo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Contrordine medici e cittadini: ilpuò essere somministrato «nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65(coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili». Una circolare deldella Salute aggiorna le modalità di somministrazione del siero, «sulla base – è spiegato – di nuove evidenze scientifiche». Gli esperti hanno accolto la circolare con sollievo. «», ha commentato Matteo. «Meglio tardi che mai», ha detto Pier Luigi Lopalco. Il: «si può usareai 65» La circolare delè firmata dal direttore generale Prevenzione, GiRezza. Vi si legge che le indicazioni sull’utilizzo di ...

