Associazioni contro i luoghi del degrado: parte il tour nella Salerno abbandonata (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via giovedì prossimo, nei pressi del Solarium di piazza della Concordia sul lungomare Tafuri, a Salerno la manifestazione "Dritti al Punto. tour nella Salerno abbandonata". Con il supporto di un fotoreporter, l'associazione "Salute e Vita" ed "Help – Tutela e Sostegno dei Consumatori" che ha promosso l'iniziativa, documenterà il degrado, ambientale e non solo, dal centro della città di Salerno per alle periferie. L'obiettivo è realizzare un dossier fotografico da consegnare al Sindaco, Vincenzo Napoli per denunciare e chiedere immediate soluzioni che ridiano dignità alla Città. Per questo, non a caso, è stato scelto il solarium: nonostante i soldi spesi dall'amministrazione, si ritorna all'abbandono, a discapito della ...

