Asheville | la città del turismo letterario

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021), nel North Carolina occidentale, vanta una ricca storia letteraria. Seppur non sia paragonabile acome Austin o Portland in fatto di dimensioni,gode di un’atmosfera da piccola, nella quale i turisti possono immergersi in librerie, monumento nazionali e luoghi storici.: una meta per i bibliofili?, nella regione occidentale del