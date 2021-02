Ascolti TV | Lunedì 22 febbraio 2021 Bene Ricciardi 5 | 8 mln – 23 88% | GF Vip 20 68% 3 | 6 mln

(Di martedì 23 febbraio 2021) Grande Fratello Vip (Us Endemol Shine) Nella serata di ieri,22, su Rai1 la fiction Il Commissarioha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 23.88% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.07 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.572.000 spettatori pari al 20.68% di share (GF Vip Night della durata di 10 minuti: 1.766.000 – 31.3%). Su Rai2 TG2 Post ha interessato 667.000 spettatori pari al 2.46% di share. A seguire – dalle 22.30 – un episodio di 9-1-1 segna 239.000 spettatori pari all’1.03%. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.339.000 spettatori pari ad uno share del 5.32% (presentazione di 12 minuti: 1.026.000 – 3.68%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ...

