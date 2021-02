zazoomblog : Arzachena resta senza pediatra il sindaco Una situazione intollerabile - #Arzachena #resta #senza #pediatra -

Ultime Notizie dalla rete : Arzachena resta

Gallura Oggi

... nel quale la formazione molisanaleader della classifica. Va aggiunto che si è risolto in un pareggio a reti bianche la sfida tra Latina e, mentre nel girone I il derby siciliano tra ......, Budoni, Cagliari, Orosei, Posada e Quartu S. E. di essere messi alla pari degli altri ... Secondo Del Giudice 'quindi inspiegabile la posizione isolata dei pochissimi comuni che hanno ...Smeraldini più concreti si aggiudicano con merito il derby Errori e troppe incertezze, deludente la prova dei sassaresi ...Marco Cabeccia resta a terra per una sbracciata ... Il Sassari Latte Dolce cercaci proporsi ma non sfonda. Arzachena guardinga, coperta e pronta a sfruttare le ripartenze. Giallo a Bellotti per fallo ...