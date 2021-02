**Arte: nuovo studio, Raffaello riscoprì il segreto del blu egizio** (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – In particolare saranno illustrati i risultati delle indagini sui materiali dell’affresco “Il trionfo di Galatea” effettuate dal gruppo coordinato dal professore Antonio Sgamellotti e composto da Claudio Seccaroni (Enea), Chiara Anselmi (Iret-Cnr), Michela Azzarelli, Manuela Vagnini (Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto), Roberto Alberti, Tommaso Frizzi (XGLab-Bruker). I risultati ottenuti integrano le conoscenze acquisite nei passati restauri con quelle derivanti dalle più recenti tecniche di analisi non-invasive sia puntuali che per immagini. Dopo il saluto della presidenza dell’Accademia e l’apertura dei lavori del professore accademico dei Lincei Antonio Sgamellotti e di Virginia Lapenta, conservatore di Villa Farnesina, alle ore 10,30 Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, parlerà di “Il blu egizio in età dinastica”. Carlo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – In particolare saranno illustrati i risultati delle indagini sui materiali dell’affresco “Il trionfo di Galatea” effettuate dal gruppo coordinato dal professore Antonio Sgamellotti e composto da Claudio Seccaroni (Enea), Chiara Anselmi (Iret-Cnr), Michela Azzarelli, Manuela Vagnini (Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto), Roberto Alberti, Tommaso Frizzi (XGLab-Bruker). I risultati ottenuti integrano le conoscenze acquisite nei passati restauri con quelle derivanti dalle più recenti tecniche di analisi non-invasive sia puntuali che per immagini. Dopo il saluto della presidenza dell’Accademia e l’apertura dei lavori del professore accademico dei Lincei Antonio Sgamellotti e di Virginia Lapenta, conservatore di Villa Farnesina, alle ore 10,30 Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, parlerà di “Il blu egizio in età dinastica”. Carlo ...

Agenzia_Ansa : E' l'archeologo Gabriel Zuchtriegel il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei #ANSA - MollyB___ : @Luckloki Non voglio pubblicarla di nuovo, ti lascio un link. La donna distesa che legge all'inizio dell'articolo.… - shittyloki : comunque super fiera di me, perchè stamattina la sessione di studio è andata BENISSIMO, ho pure sbobinato già la le… - politica_popolo : “COCKTAIL” è il nuovo singolo della cantautrice Federica Rasicci, in arte I SENSI VIETATI che ci racconta la duplic… - ledfloydroses : voglio visitare di nuovo il museo del novecento ?? alla galleria d’arte moderna ci ero andata a luglio mentre brera… -