Arresto violento | polizia sotto accusa a Baton Rouge

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladi, in Louisiana, sta indagando sull’di un adolescente afroamericano, dopo che la pubblicazione online del video dove un agente butta a terra il tredicenne, inchiodandolo con il braccio sul collo, ha fatto indignare la comunità. IL SINDACO di, Sharon Weston Broome, durante una conferenza stampa lunedì, ha detto che non è stata ancora presa una decisione per gli agenti coinvolti nell’incidente; non si sa dunque se dovranno affrontare un’azione disciplinare. Al momento, ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.