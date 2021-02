(Di martedì 23 febbraio 2021) Possibile focolaio di variante inglese del covid nella” di, dopo che un, residente a Bollate, è risultato. La dirigenza scolastica ha deciso di effettuare uno screening mirato sottoponendo a tampone glie ilentrato in contatto con il. La didattica in presenza, fa sapere td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Arese, docente positivo alla scuola media “Silvio Pellico”: tamponi per studenti e personale… -

Ultime Notizie dalla rete : Arese docente

Il Notiziario

...tra i ragazzini di 5 classi di una scuola media di: la preoccupazione è che possa diffondersi il contagio della variante inglese che ha indotto a creare la "zona rossa" a Bollate . Un...... 81 anni, originario di Sondrio, è stato a lungo(e anche preside, a Varese), infine nella parrocchia salesiana dei Santi Pietro e Paolo ad, in diocesi di Milano: «Qualunque cosa il ...L'intoppo: una classe non formalmente in quarantena non può essere attivata a distanza e ciò significa perdere giorni di lezione ...Arese (Milano),23 febbraio 2021 - Parte uno screening mirato tra i ragazzini di 5 classi di una scuola media di Arese: la preoccupazione è che possa diffondersi il contagio della variante inglese che ...