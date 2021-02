Aprilia | rottweiler si perde e finisce a vagare sulla Pontina | salvato dalla Polizia Stradale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Gli uomini del Distaccamento di, nella mattinata di sabato, intorno alle ore 12, hanno tratto in salvo un bellissimo cane razza, poliziotti salvanoA seguito di alcune segnalazioni effettuate da utenti della strada, una pattuglia Polstrada riusciva ad individuaress148 “” all’altezza del km.51+000 un cane di grossa taglia, che si aggirava spaventato ai margini di quell’arteria viaria. Con l’ausilio di personale Anas, gli agenti di, dapprima mettevano in sicurezza il trafficoe, subito dopo, riuscivano a tranquillizzare il cane e a condurlo presso la caserma del Distaccamento di. Qui, una volta rifocillata la ...

Il Corriere della Città

Gli uomini della Polizia stradale di Aprilia hanno tratto in salvo un bellissimo cane razza rottweiler, trovato sulla Pontina all'altezza del km 51+000 mentre si aggirava spaventato ai margini della c ...Gli uomini del Distaccamento di Aprilia, nella mattinata di sabato, intorno alle ore 12, hanno tratto in salvo un bellissimo ...