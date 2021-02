Apprensione per il Principe Filippo: il comunicato di Buckingham Palace (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Gran Bretagna rimane alta l’Apprensione per le condizioni di salute del Principe Filippo. Il consorte della Regina da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Nota ufficiale della Famiglia Reale.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Gran Bretagna rimane alta l’per le condizioni di salute del. Il consorte della Regina da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Nota ufficiale della Famiglia Reale.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

FontanaPres : La Lombardia resta in Fascia gialla. È un’ottima notizia e ringrazio tutti i lombardi per questo risultato. Ribadi… - marcellinodrit1 : @enzolampard fratelli per favore sto in apprensione - rtl1025 : ?? 'Mio fratello Rocco sta bene. Sono sicura che questi sono momenti difficili per tutti e chiedo di rispettare per… - professoroni : @pierpi13 @matteo__gm domani ci aspettiamo un articolo sulla famiglia e le fidanzate del gatto in apprensione per il loro congiunto. - Ife_Eso : @scintilIe ma anche di Nardi, anzi era in apprensione per lui piuttosto che Mtr -