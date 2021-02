Apertura in rosso per Wall Street. Crolla il Nasdaq

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) –di sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,66% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 3.819 punti, in calo dell’1,50%. In profondoil100 (-3,36%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l’S&P 100 (-1,77%). Il ribasso della borsa americana è guidato dalle perdite dei titoli tecnologici, mentre c’è grande attesa per le dichiarazioni davanti al Congresso di Jerome Powell, capo della Federal Reserve. Ogni parola che pronuncerà verrà attentamente soppesata dagli investitori, per trovare indizi su come la FED intende muoversi nei prossimi mesi per quanto riguarda la propria politica monetaria accomodante. Utilities (+0,91%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo ...